Voici les pays qualifiés en Afrique pour le mondial Qatar 2022

Les pays qualifiés dans la zone Afrique pour le mondial Qatar 2022 sont connus au terme des matchs retour des barrages joués ce mardi 29 mars 2022.

On connaît désormais les cinq pays qualifiés dans la zone Afrique pour le mondial Qatar 2022. Le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie ont validé leurs tickets pour la prestigieuse compétition internationale du football.

Le Sénégal a obtenu sa qualification après une victoire (3-1) face à l’Égypte lors des tirs au but. Le Ghana quant à lui a validé son ticket après un nul (1-1).

Après sa victoire à l’extérieur, la Tunisie s’offre un nul à domicile devant le Mali et se qualifie. Le Maroc inflige une correction à la RDC et valide également sa qualification.

Le Cameroun est le 5ème pays qualifié dans la zone Afrique. Rigobert Song et les siens ont battu l’Algérie par un score de 02 buts à un.

30 mars 2022 par