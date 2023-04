Les décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres

Le gouvernement a tenu ce mercredi 26 avril 2023, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au cours de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement.

Au titre des mesures normatives, les décisions ci-après ont été prises :

– Adoption du projet de loi sur l’alimentation scolaire en République du Bénin ;

– Révision du décret fixant la procédure de minutie, l’exercice du droit de transaction et le mode de répartition du produit des amendes et confiscation ;

– Nomination des membres de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, ainsi que de son commissaire aux comptes suppléant ;

– Renouvellement de l’agrément de la société PEFACO INDUSTRIES Ltd pour l’exploitation de salles de jeux ;

– Approbation des statuts révisés de l’Agence nationale d’identification des personnes et nomination des membres de son Conseil d’administration ;

– Approbation des statuts modifiés de l’Agence Nationale de développement des Patrimoines Touristiques, désormais dénommée « Agence Nationale des Patrimoines Touristiques »

– Attributions, composition et fonctionnement du Conseil de santé des Forces de défense et de sécurité ;

– Approbation des statuts modifiés de La Galerie nationale désormais dénommée « Agence de développement des arts et de la culture » et nomination des membres de son Conseil artistique.

Au titre des communications, il s’agit entre autres :

– de la contractualisation pour la maîtrise d’œuvre complète pour l’exécution des travaux d’aménagement de la base logistique de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) ;

– de la contractualisation avec diverses structures dans le cadre des évacuations sanitaires des patients béninois ;

– de la mise en place et suivi d’un système intégré d’information, de gestion de l’archivage et de la communication en imagerie médicale dans des formations sanitaires du Bénin ;

– de la mise en place d’un pôle d’excellence en oncologie médicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA et au Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune.

