Voici les décisions prises ce mercredi 19 février en Conseil des ministres

Le chef de l’Etat Patrice Talon et ses ministres ont tenu ce mercredi 19 février 2025, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises.

Lire les grandes décisions

■ Conditions et modalités d’établissement des documents d’identification des personnes physiques ;

■ Mise en œuvre du registre national des documents d’identification des personnes physiques ;

■ Déclaration d’utilité publique de la zone administrative et commerciale de Ganhi et expropriation d’immeubles ;

■ Attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;

■ Décret fixant les indemnités des membres du Conseil scientifique, du secrétaire permanent du Conseil scientifique et du représentant de l’organe de gestion de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;

■ Dispositions particulières transitoires applicables pour la reconnaissance de l’équivalence des diplômes des établissements privés étrangers de formation aux professions de santé ne figurant pas sur la liste des établissements privés étrangers dont les diplômes sont directement éligibles à la demande de reconnaissance de l’équivalence de diplômes

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦

■ Acquisition d’un nouveau scanner de 64 barrettes/128 coupes avec option cardiologique au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA ;

■ Campagne de fleurissement des villes du Grand Nokoué, de Parakou et Natitingou ;

■ Réalisation des travaux d’aménagement des voiries du quartier culturel et créatif de Cotonou ;

■ Construction de collecteurs d’assainissement pluvial et d’aménagement de voies connexes dans les villes d’Allada, Dassa-Zoumè, Pobè, Lokossa, Aplahoué, Djougou et Kandi ;

■ Mise à disposition de ressources au comité de pilotage de l’audit du fichier électoral ;

■ Compte-rendu de la mise en œuvre du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2024

𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦

Nominations

– A la Présidence

– Au Conseil économique et social

– Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.

19 février 2025 par