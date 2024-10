Voici les chefs d’accusations contre Boko et Homéky

Mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky. C’est la décision prise par le juge des libertés et de la détention dans la nuit du mardi 1er octobre 2024, après les auditions à la CRIET. Les deux accusés sont poursuivis pour « complot contre la sûreté de l’Etat » ; « blanchiment de capitaux », et « corruption d’argent public ».

Olivier Boko et Oswald Homéky, désormais en prison. Les deux proches collaborateurs du Chef de l’Etat sont poursuivis pour « complot contre la sûreté de l’Etat » ; « blanchiment de capitaux », et « corruption d’argent public ».

Arrêté et placés en garde à vue le 24 septembre 2024, ils ont été auditionnés ce mardi 1er octobre. Au terme des auditions à la Criet, le juge des libertés et de la détention a décerné un mandat d’arrêt contre eux.

Selon les informations, 05 personnes sont poursuivies dans cette affaire de présumé de coup d’Etat contre le président Talon. L’homme d’affaires Olivier Boko, l’ancien ministre des sports Oswald Homeky, et un 3e inculpé sont placés sous mandat de dépôt. Deux autres accusés, sont mis sous convocation. Il s’agit du chauffeur de l’ancien ministre, et d’un autre prévenu.

F. A. A.

2 octobre 2024 par ,