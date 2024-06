Voici les changements en vue dans le secteur funéraire

Le gouvernement béninois a annoncé, ce mercredi 19 juin 2024, la réorganisation du secteur funéraire. Médard Koudebi, consultant en santé publique et spécialiste de l’hygiène funéraire et de la prévention des risques et des épidémies salue cette réforme du gouvernement et parle des probables changements.

Un secteur funéraire réorganisé avec des normes et standards requis en matière de santé, d’hygiène, d’assainissement et d’environnement en vigueur au Bénin. C’est ce qu’a décidé le gouvernement béninois ce mercredi en Conseil des ministres. Intervenant sur Bip Radio, Médard Koudebi, consultant en santé publique et spécialiste de l’hygiène funéraire et de la prévention des risques et des épidémies a salué la réforme. A l’en croire, la prise du décret va régler de nombreux problèmes qui subsistent dans le secteur mortuaire au Bénin. « Le décret va obliger les fabricants de cercueils à mettre désormais des plastiques biodégradables au fond de leurs cercueils », a-t-il indiqué.

Le décret permet aussi d’observer dorénavant une distance entre les habitations et les morgues. Sur le plan sanitaire, informe-t-il, le décret va obliger les promoteurs à faire un bilan de santé à leur personnel tous les 6 mois. La surcharge sera aussi interdite dans les morgues.

Selon Médard Koudebi, une usine de traitement des eaux de toilettes de ces morgues sera mise en service. Il a insisté aussi sur la formation du personnel des morgues. « Aujourd’hui, 90 % du personnel des morgues du Bénin n’ont pas le BEPC ce qui fait que depuis 2012 nous avons misé beaucoup plus sur les formations », a-t-il confié. Le décret, renseigne le Conseil des ministres, prévoit les qualifications minimales requises pour opérer dans ce domaine et les sanctions encourues par les contrevenants aux règles édictées.

