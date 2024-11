Voici les caractéristiques du Musée des Arts Contemporains de Cotonou

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) a lancé un appel d’offres international pour les travaux de construction du Musée des Arts Contemporains de Cotonou (MACC).

Cotonou va accueillir un Musée des Arts Contemporains. La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) invite les Soumissionnaires éligibles à déposer des offres sous pli fermé pour réaliser les travaux de construction. Ces travaux comprennent la construction d’un bâtiment R + 2 composé de salles d’exposition permanentes (étage R + 1 ) de salle d’expositions temporaires aux espaces flexibles (RDC), des activités annexes une librairie/boutique (RDC), des espaces des stockage (RDC). Sans oublier des espaces de travail, des Ateliers (R + 1) et des bureaux (étage R + 2 ) des espaces pour le Public, une salle polyvalente et d’un parking aérien ("les Travaux"). Le volet aménagement paysager sera lancé dans une seconde phase.

Selon le Conseil des ministres du 9 février 2022, le Musée sera chargé entre autres de conserver, protéger, restaurer, de faire circuler et diffuser les œuvres d’art contemporain, de contribuer à l’enrichissement de ses collections par l’acquisition de celles-ci, à titre onéreux ou gratuit, de rendre les collections accessibles au public, de concevoir et exécuter des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous aux collections d’art contemporain et à leurs valeurs scientifiques etc.

A.A.A

13 novembre 2024 par ,