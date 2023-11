Voici les activités du mois de décembre à l’Institut français du Bénin

L’Institut français du Bénin accueille plusieurs activités au cours du mois de décembre 2023. Elles ont été présentées aux professionnels des médias, ce vendredi 24 novembre 2023, lors d’une séance d’échange avec la directrice déléguée de l’Institut français du Bénin, Fabienne Bidou et ses collaborateurs.

De la danse contemporaine pour débuter le mois de décembre 2023 à l’Institut français du Bénin. L’artiste danseur béninois Orphée Georgah Ahéhéhinnou offrira au public un spectacle vivant intitulé ‘’Ibéré qui signifie en langue yoruba ‘’question’’. Selon l’artiste Orphée Ahéhéhinnou, il s’agit d’une série de questionnements d’un interprète danseur, qui « par son corps dans un espace scénique, se transforme en un porte-parole des sans voix à travers des mouvements corporels ». Le spectacle sera suivi de celui de Lucrèce Sidoine Atchadé, ‘’Blemmophobie les yeux salés’’. Ce sera un moment de « dialogue danse-parole, de composition classique, de gestuelle tirée de la danse contemporaine et des styles afro urbains ».

L’exposition du mois de décembre à l’Institut français du Bénin porte sur la calebasse dont l’usage se fait rare. Sous la supervision scientifique du Professeur Didier Houénoudé il s’agit à travers cette exposition « de revisiter des pans de l’histoire des sociétés africaines en mettant en avant les aspects symboliques et artistiques des usages de la calebasse ». Le Professeur Didier Houénoudé, informe la directrice déléguée de l’Institut français du Bénin animera une conférence sur le sujet.

La musique sera aussi au rendez-vous avec le concert ‘’Xonton Jazz’’ de Gangbé Brass Brand (Bénin) et du trio Journal Intime (France) le samedi 9 décembre 2023. À en croire Fabienne Bidou, ce concert est l’aboutissement d’un travail de création conjointe.

Incroyablement magique

Le public sera témoin le samedi 16 décembre 2023, des tours de magie du béninois Thibault avec sa dernière création née en 2023 ‘’Incroyablement magique’’. « Il y aura un spectacle jamais réalisé au Bénin et je ne pense pas avoir réalisé cela en Afrique. Je mets la barre très haute », a confié Thibault le Magicien. Selon lui, ce spectacle est l’occasion pour lui de se surpasser. « Il y aura de la matière », a indiqué le magicien. Il promet avec son équipe de faire « voyager le public à travers le mentalisme, la télépathie et l’illusion ».

En attendant le mois de décembre, les activités du mois de novembre se poursuivent à l’Institut français du Bénin notamment l’exposition ‘’Reconnexions’’ de Anna Korver et de Sébastien Boko et le cirque ‘’Yé’’ (l’eau) de la compagnie Circus Baobab le 29 novembre 2023. La tournée de concerts du groupe Kumpan et Kaba Groove, lauréat du concours Tremplin Musique 2023 débute ce jeudi 30 novembre 2023, au campus de l’Université d’Abomey-Calavi.

