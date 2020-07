Voici les 04 sites de dépistage de la Covid-19 à Cotonou

Dans le cadre du dépistage de la maladie du Coronavirus, 04 sites sont prévus dans la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin.

Selon la répartition qui est faite, c’est le centre de santé d’Agbato à Akpakpa qui est retenu pour les habitants des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements. Ceux des 5ème et 6ème arrondissements pourront se faire dépister à l’Hôpital de la mère et de l’enfant (Homel-Lagune) à Tokpa-Hoho, zone du Lycée Technique F. M. Coulibaly.

Du 7ème au 10ème arrondissements, c’est Ciné le Bénin à Maro-Militaire qui est retenu.

Les populations habitants les 11ème, 12ème et 13ème arrondissements pourront se faire dépister au Centre de Santé de Cadjèhoun à côté de l’Eglise catholique Bon Pasteur.

Le Bénin selon le ministre de la santé compte environ 1300 cas confirmés de Coronavirus. Le tiers est déclaré guéri, les 2/3 sous traitement et 21 décès.

F. A. A.

6 juillet 2020 par