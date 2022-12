Voici le salaire de certains agents à la fin de ce mois

Devant les députés ce jeudi 8 décembre 2022 à l’Assemblée nationale, le Chef de l’Etat Patrice Talon est revenu sur la revalorisation des salaires des agents de l’Etat.

Des mesures de revalorisation des salaires des agents de l’Etat ont été prises par le gouvernement béninois. En dehors d’une hausse uniforme de 3% de la valeur du point d’indice, l’Etat a décidé d’octroyer un sursalaire pour des catégories d’agents. Dans son discours sur l’état de la Nation, le Chef de l’Etat Patrice Talon a donné des exemples. Les augmentations sont de l’ordre de 66 %, 50 %, 40 % pour certains et 30%, 20%, 12% pour d’autres.

A titre illustratif, informe Patrice Talon, un agent administratif tout en bas de l’échelle dont le salaire en début de carrière est d’environ 62.000 FCFA actuellement gagnera désormais 104000 FCFA soit une augmentation de 66%.

« Un instituteur dont le salaire en milieu de carrière est de 112000 FCFA aujourd’hui passera à plus de 150.000 FCFA par mois. Une sage-femme dont le revenu actuel est d’environ 144 .000 FCFA gagnera désormais plus de 182.000 F soit plus de 30.000 FCFA d’augmentation ce qui correspond à 26 % d’augmentation. Pareil pour une aide-soignante qui gagne aujourd’hui 82.000 FCFA à partir de ce mois, elle gagnerait plus de 123.000 FCFA », a fait savoir le Chef de l’Etat.

Il a également donné l’exemple d’un agent de police. « Si nous prenons un policier qui a aujourd’hui un salaire de 111.000 FCFA en milieu de carrière, son salaire passera à plus de 150.000 FCFA », a ajouté Patrice Talon.

Les échelles d’augmentation sont élevées en début de carrière et suivent une logique dégressive vers le milieu et la fin de carrière. Ces mesures entrent en vigueur dès ce mois de décembre 2022. Elles représenteront, dès la première année d’application, un effort financier de plus de 60 milliards de FCFA sur la masse salariale.

Akpédjé Ayosso

8 décembre 2022 par