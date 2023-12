Voici le chef de file de l’opposition entre Yayi et Houndété

Le nouveau chef de file de l’opposition nommé par décret est l’actuel premier vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, a annoncé le porte-parole du gouvernement ce dimanche 03 décembre 2023 sur la Radio nationale.

Entre l’ancien président de la République Boni Yayi élu récemment président du parti d’opposition Les Démocrates et Eric Houndété, l’actuel premier vice-président et précédemment président de la formation politique, c’est ce dernier qui a été nommé Chef de file de l’opposition.

L’information a été donnée par Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement ce dimanche 03 décembre 2023 sur la Radio nationale.

« Le parti peut signaler un changement de ses organes en disant qu’il faut que ce soit le président Boni Yayi ou qu’il peut aussi demander qu’on maintienne M. Houndété », a souligné le porte-parole du gouvernement.

Selon la loi, le chef de file de l’opposition est nommé par décret pris par le président de la République. C’est le chef du parti arrivé en tête ou ayant le plus grand nombre d’élus aux dernières élections qui est nommé.

A l’issue des élections législatives de janvier 2023, le parti d’opposition Les Démocrates présidé à ce moment par Eric Houndété a obtenu 28 députés sur les 109 élus. Mais avant même que le décret portant nomination du chef de file de l’opposition ne soit rendu public, un changement a été annoncé à la tête du parti. L’ex président de la République Boni Yayi, président d’honneur du parti depuis sa création, a été élu président des Démocrates et Eric Houndété porté au poste de premier vice-président.

M. M.

