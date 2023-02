Voici la liste des candidats retenus

Par communiqué en date du vendredi 03 février 2023, le ministre du travail et de la fonction publique a publié la liste des candidats retenus dans le cadre du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l’année 2022. Au nombre de 981, ils affronteront les épreuves écrites du 11 au 12 février prochain.

On connaît désormais la liste des candidats retenus pour le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l’année 2022. Le ministre du travail et de la fonction publique à travers un communiqué vendredi 03 février a publié la liste. Au total, 981 candidats affronteront les différentes épreuves les samedi 11 et dimanche 12 février prochain. Les compositions initialement prévues pour se dérouler au lycée technique Coulibaly auront lieu au CEG Sainte Rita. Les candidats sont attendus au plus tard à 07h dans les salles de composition, précise le communiqué du ministre.

Liste des candidats retenus

