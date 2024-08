Voici la liste des 100 premiers au BEPC

La direction des examens et concours du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a publié la liste des 100 premiers à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2024. L’élève DOUGOU Naomie Myriame Nèkito du Lycée Militaire des Jeunes Filles Général MATHIEU KEREKOU obtient la plus forte moyenne, 19,00. GANDJI Sêwèna Nelson Union du CPEG Ste THERESE de l’Enfant Jésus de Calavi quant à lui ferme la liste avec une moyenne de 17,97.

Liste des 100 premiers au BEPC 2024 au Bénin

12 août 2024 par