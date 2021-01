Voici ce qui a manqué au Bénin pour son développement (P. TALON)

Ce qui manquait au Bénin pour amorcer son développement, le Chef de l’Etat Patrice Talon l’a confié, jeudi 15 janvier 2021 aux populations d’Akpro-Missérété. C’était dans le cadre de la deuxième phase de sa tournée nationale dans les communes du Bénin. « Depuis 90 on est en démocratie mais on ne s’est pas développé », a confié le Chef de l’Etat en citant des défis liés à la disponibilité de l’eau, de l’électricité, etc. qui sont restés sans solution. Mais le problème est réglé selon les mots du Chef de l’Etat. « On l’a trouvé maintenant (…) A la démocratie, à la liberté, il a fallu la bonne gouvernance pour commencer à voir les effets de développement, la satisfaction de nos besoins », a confié le président de la République Patrice Talon.

M. M.

15 janvier 2021 par