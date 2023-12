Voici ce que le gouvernement attend pour ouvrir les nouveaux marchés

Les travaux de construction de marchés modernes (phase 1) sont achevés dans plusieurs villes du Bénin et les populations s’impatient quant à leur mise en service. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a expliqué, vendredi 1er décembre 2023, lors d’une rencontre avec les journalistes à 24 Heures au Bénin, les raisons de la non opérationnalisation de ces infrastructures marchandes modernes.

On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. A l’image de cet adage religieux, plusieurs marchés modernes urbains sont prêts mais il y a un aspect auquel le gouvernement tient particulièrement avant leur ouverture. Ce détail important, le porte-parole du gouvernement l’a révélé lors de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias. « (…) Quand on a fait ces marchés, initialement, il y a un aspect auquel on n’a pas pensé : le mobilier qui va y être déployé », a confié Wilfried Houngbédji, vendredi 1er décembre 2023 lors de sa rencontre hebdomadaire qui a eu pour cadre le siège du journal 24 Heures au Bénin.

Mais le Chef de l’Etat a donné des instructions. « (…) Il y a une commande qui a été passée en mobiliers. Il est possible que d’ici quelques temps, (...) les premiers (mobiliers, NDLR) arrivent et soient installés », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

« L’Agence travaille, au modèle économique, au modèle d’entretien, avec la société partenaire qui avait été identifiée. Et quand tout ça sera prêt, nous allons ouvrir ces marchés pour le bonheur des usagers des marchés et davantage pour le bonheur des commerçants, des marchands qui y vont s’installer » , a ajouté Wilfried Houngbédji.

Le gouvernement tient, autant que les usagers des marchés, à l’ouverture de ces infrastructures marchandes dans les plus brefs délais. « (…) Nous sommes bien plus pressés que vous parce que les lauriers seront pour ceux qui ont fait ces marchés. (…) Et nous faisons en sorte que les chantiers qui ont connu des difficultés mais qui sont maintenant sous maîtrise avancent bien. Nous faisons en sorte qu’eux tous aboutissent et qu’au fur et à mesure, tous les marchés qui seront prêts soient ouverts avant la réalisation de la seconde phase », a rassuré le porte-parole du gouvernement.

M. M.

1er décembre 2023 par