Vinicius adresse un joli message à l’Afrique et au Maroc

Élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs au Maroc, le joueur du Real Madrid, Vinicius a lancé un message au pays organisateur de la compétition, le Maroc.

En fin de match contre Al Hilal lors de la finale du Mondial des clubs, l’ailier brésilien Vinícius Junior a été reconnu comme le Ballon d’Or de la Coupe du Monde des Clubs, une compétition dans laquelle il est devenu un joueur clé du Real Madrid, qui en est sorti champion.

Dans la soirée de ce dimanche 12 février, il a envoyé un message pour féliciter le pays organisateur, le Maroc, sur son compte Instagram.

« Maroc, merci. J’ai déjà vu votre passion à la Coupe du monde, mais avoir cette foule derrière moi était quelque chose de très spécial. Le Real Madrid est un club mondial. Nous sommes l’Afrique, l’Asie et l’Europe… et les champions du Monde ! », a posté le joueur victime de racisme depuis plus d’un mois en Espagne.

