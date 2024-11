Victoire Ombi et Daouda Konaté, lauréats de l’édition 2024

Les lauréats de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, édition 2024 ont été annoncés, samedi 2 novembre, lors d’une cérémonie à l’hôtel Novotel de Cotonou. Cette 11e édition a été marquée par la distinction de deux autres candidats méritants par l’Association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.

La journaliste Victoire Andrène Ombi de la République du Congo et le technicien Daouda Konaté de la Côte d’Ivoire sont les lauréats de la 11e édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ils ont été désignés à l’unanimité du jury présidé par Jean-Marc Four, directeur de RFI. Ces deux lauréats bénéficieront d’une formation de quatre semaines à Paris (France) entièrement prise en charge au cours du premier semestre 2025.

Sélectionnés sur 370 candidatures, 20 jeunes professionnels (10 techniciens de reportage et 10 journalistes) venant de 12 pays ont suivi une formation dans les locaux de la SRTB (Société de Radio et Télévision du Bénin) dans le cadre de la 11e édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La formation a été dispensée pendant deux semaines par Rachel Locatelli, responsable de la formation interne à RFI et Muriel Pomponne, rédactrice en chef à RFI.

Au terme de la formation, les candidats journalistes ont été invités à réaliser un reportage sur le thème « Dialogue et tolérance » et les candidats techniciens, un sujet tout sonore autour des activités rémunératrices. La réalisation de la journaliste Victoire Andrène Ombi sur ‘’La danse comme thérapie’’, et celle du technicien Daouda Konaté ‘’Les Tisserands d’Abomey’’ ont séduit les membres du jury.

« En tant que femme journaliste, je suis prête à emboîter le pas et surtout à relever les défis comme Ghislaine au front. Je suis prête à accompagner tous les autres qui sont dans ce métier et continuer dans cette perspective », a indiqué Victoire Ombi, lauréate de la Bourse dans la catégorie journaliste.

À en croire Daouda Konaté, cette Bourse va lui permettre de renforcer ses capacités. « Le parcours n’a pas été du tout facile pour moi. Je n’ai pas fait d’école pour être technicien, j’ai aimé le métier, je me suis accroché dans des radios communales et j’ai profité des formations à travers des séminaires et autres », a-t-il confié.

Le directeur de RFI a salué la rigueur, le professionnalisme, la capacité d’écoute des deux lauréats ainsi que la qualité de leurs œuvres. « On se félicite de voir que la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon peut contribuer à la défense, à l’affirmation d’un journalisme professionnel, indépendant, libre, compétent », s’est réjoui Jean-Marc Four.

Deux autres candidats distingués

Le Prix de l’Association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon a été institué à cette 11e édition. Ce prix récompense deux candidats méritants n’ayant pas obtenu la Bourse en leur offrant du matériel dont un ordinateur. Le prix a été attribué à Marie-Noëlle Djoubodi du Cameroun, technicienne de son et à Michel Cyala Bengankuna, journaliste originaire de la République Démocratique du Congo.

Les lauréats de la Bourse depuis sa création sont regroupés au sein du « Réseau Dupont-Verlon pour le Journalisme d’investigation » (REJI). Selon Cécile Goudou (lauréate Journaliste 2016), présidente du REJI, de 18 lauréats à sa création le 1er novembre 2023 à Abidjan (Côte d’Ivoire), l’association compte désormais 156 lauréats. « En une année, on a pu réaliser 5 enquêtes collaboratives à travers 12 pays du continent. On a pu fédérer autour de nous, des confrères qui n’ont même pas été lauréats. Ils ont tout simplement cru en notre dynamisme et notre recherche inlassable d’un journalisme de qualité », a-t-elle affirmé.

La Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a été créée pour rendre hommage à la passion et l’expertise des deux reporters assassinés dans le nord du Mali le 2 novembre 2013. En mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les Nations-Unies ont proclamé la date du 2 novembre, Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Dans son discours, Apolline Verlon, fille de Claude Verlon n’a pas manqué de remercier RFI et la présidente de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse

pour la création de cette bourse devenue ‘’un repère’’.

« Ghislaine Dupont reste un exemple pour les milliers de journalistes des nouvelles radios africaines qui doivent lutter en permanence pour imposer une indépendance professionnelle nécessaire face à leurs employeurs, aux hommes politiques (…) », a souligné Gérard Gérold, représentant de Marie-Solange Poinsot, mère de Ghislaine Dupont.

Pour Philippe Latapie, premier conseiller de l’Ambassade de France au Bénin, la Bourse constitue une sorte de flambeau passé aux générations suivantes de journalistes du continent pour que les actions de Ghislaine Dupont et Claude Verlon en faveur de la liberté d’expression et des valeurs fondamentales du journalisme soient reconnues.

« Alors que nous commémorons cette journée dédiée à la lutte contre l’impunité des crimes contre les journalistes, nous réaffirmons notre engagement à défendre ceux qui risquent leur vie pour informer le public », a déclaré Ahmed Sacca Yarou, directeur de cabinet de la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Il a félicité et invité les deux lauréats à tirer pleinement profit de l’opportunité de la formation offerte par France Médias Monde.

Akpédjé Ayosso

3 novembre 2024 par ,