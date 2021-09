Vers une meilleure réponse aux épidémies en Afrique de l’Ouest

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a procédé au lancement du projet « Training Epidemiologists and Biostatisticians for Enhanced response to disease outbreak and epidemic in West Africa (TEBWA) », le 13 septembre 2021 à Bohicon. Ce projet est coordonné par un consortium coordonné par le Laboratoire de Biomathématiques et d’Estimations Forestières (LABEF) de l’UAC et constitué du Laboratoire d’Epidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN/UAC), de l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP) du Ministère de la Santé (Bénin) et de l’Ecole d’hygiène et de Médecine Tropicale de Londres (Royaume Uni).

L’initiative qui s’étend sur trois ans vise à renforcer les capacités d’intervention des systèmes nationaux de santé publique d’Afrique de l’Ouest à travers la formation de cadres de haut niveau pour une gestion efficace des épidémies/pandémies.

En effet, la récurrence des épidémies ces dernières décennies, dont l’Ebola, le Lassa et la Covid-19, éprouve énormément les systèmes de santé en Afrique au sud du Sahara. Quand on sait que cette région ne dispose que de moins de 5 lits d’hôpital et moins de 2 médecins pour 10000 habitats, il y a lieu d’agir. La contribution des structures de formation et de recherche scientifique est très attendue surtout que le continent fait face à un déficit de 1,168,571 chercheurs pour atteindre les objectifs de l’agenda 2063 de l’Union Africaine.

« Nous sommes confrontés à une capacité limitée des épidémiologistes de la région à comprendre et modéliser la dynamique des épidémies ainsi que l’effet des facteurs déterminant leur trajectoire afin de formuler des recommandations efficaces face à l’immensité des défis. Cette situation préoccupante risque de s’empirer avec une recrudescence des épidémies. Ainsi, TEBWA mise sur une collaboration Nord-Sud entre des établissements d’enseignement supérieur pour apporter une meilleure réponse aux épidémies en Afrique de l’Ouest par la formation », a déclaré Professeur Romain Glèlè Kakaï, Coordonnateur de TEBWA et Directeur du LABEF/UAC

L’objectif est de (1) former 15 biostatisticiens et épidémiologistes en Afrique de l’Ouest ; (2) renforcer la capacité d’action des épidémiologistes et biostatisticiens des structures nationales de gestion des épidémies en Afrique de l’Ouest ; et (3) développer des modèles géospatiaux des épidémies pour la région ouest-africaine. Il sera question aussi de renforcer la coopération régionale et internationale dans la recherche en biostatistique et épidémiologie.

L’atelier de lancement du projet qui se tient à Bohicon du 13 au 16 septembre 2021 a été lancé par le Vice-Recteur chargé de la Recherche de l’UAC, Professeur Avléssi Félicien.

« A travers ce projet, l’Université d’Abomey-Calavi démontre une fois encore qu’elle est au service de la communauté en s’associant avec les structures nationales et internationales dans le but de résoudre des problèmes concrets de la société. Je reste rassuré que le projet TEBWA permettra de former des biostatisticiens et épidémiologistes suffisamment outillés pour une meilleure réponse aux épidémies en Afrique de l’Ouest », va-t-il déclaré.

Les travaux de cet atelier devront permettre entre autres, de préparer la pré-sélection des candidats, de définir la stratégie de mise en oeuvre de la mobilité des étudiants, ainsi que du mentorat, du tutorat et de supervision des mémoires des étudiants.

