Vers un retour au calme à Malanville

Le calme semble revenir peu à peu à Goungoun, une localité de l’arrondissement de Guéné, dans la commune de Malanville, et en proie depuis quelques jours, à de sanglants affrontements entre agriculteurs et éleveurs.

Selon le chef de l’arrondissement (CA) de Guéné, Marcos Imorou, le calme est revenu grâce à l’implication des autorités locales. « Nous sommes présentement en pleine sensibilisation pour que la paix revienne », a-t-il confié. Dans ses déclarations, le CA a invité les populations au calme et à la sérénité.

L’élu local a regretté les affrontements entre agriculteurs et éleveurs ces derniers jours, et qui se sont soldés par de nombreuses victimes.

A la date du jeudi 04 juin, précise-t-il, 09 morts ont été dénombrés, dont 07 dans le rang des éleveurs et 02 dans celui des agriculteurs.

Selon Marcos Imorou, du fait de ces affrontements, les éleveurs Peulh ont détruit tout sur leur passage en incendiant les cabanes des agriculteurs dans les champs.

Face à cette situation, les populations de Mokolé ont également pris leur revanche empêchant le marché de bétail d’Angaradébou situé entre les communes de Kandi et Malanville de s’animer. Toute la zone de tension selon Marcos Imorou, est pour l’heure, sous surveillance policière.

F. A. A.

5 juin 2020 par ,