Vers la réhabilitation des routes Porto-Novo-Avrankou-Igolo et Vakon-Avagbodji-Aguégués

En Conseil des ministres mercredi 15 février 2023, le gouvernement a autorisé la réalisation des travaux sur certains axes routiers dans le département de l’Ouémé. Il s’agit de la réhabilitation de la route Porto-Novo-Avrankou-Igolo et d’aménagement et de bitumage de la route Vakon-Avagbodji-Aguégués.

La route Porto-Novo-Avrankou-Igolo longue de 27,44 km, et l’axe Vakon-Avagbodji-Aguégués, long de 13,20 km seront bientôt réaménagés. La décision a été prise mercredi 15 février en Conseil des ministres. L’aménagement de ces routes selon le Conseil des ministres, s’inscrit dans la vision du gouvernement qui consiste à construire ou à renforcer les capacités des infrastructures en les adaptant au volume de trafic sans cesse croissant, de façon à améliorer la sécurité routière.

Les aménagements prévus selon le gouvernement, permettront notamment d’augmenter leurs niveaux de service, d’assurer un bon drainage des eaux, d’assainir les localités traversées, de rendre plus fluide le trafic routier, de réduire les nuisances causées aux usagers puis de faciliter les échanges commerciaux sur le territoire national et avec les pays voisins.

