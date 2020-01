Recrutement du personnel sanitaire

Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé en Conseil des ministres ce mercredi 15 janvier 2020 de la constitution d’une base de données des professionnels de santé. Elle sera utilisée dans le cadre des recrutements, selon les domaines de compétence.

La base de données des professionnels de la santé sera exploitée pour les recrutements en vue de combler les déficits de personnel observés aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Ce qui permettra de « garantir aux populations, l’accès à des soins de qualité partout sur le territoire national ».

Un registre d’inscription sera ouvert à l’intention des titulaires de : diplôme d’Etat de doctorat en médecine et diplôme d’études spécialisées (DES) ou doctorat de spécialité, diplôme d’Etat de doctorat en pharmacie et DES ou doctorat de spécialité, diplôme d’odontostomatologie et diplôme de spécialité ou doctorat de spécialité.

Le registre prendra aussi en compte les titulaires de : diplôme d’Etat de doctorat en médecine, en pharmacie ou en odontostomatologie, licence ou master professionnels dans une discipline paramédicale et baccalauréat professionnel dans une discipline paramédicale.

Il sera ensuite procédé au traitement et à l’analyse des données collectées. Les postulants éligibles identifiés seront soumis à un test d’aptitude à l’issue duquel les professionnels dont la qualification est confirmée intégreront la base à constituer.

Akpédjé AYOSSO

15 janvier 2020 par