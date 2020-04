Véronique Mewanou fait le point des réformes sociales

L’amélioration des conditions de vie des populations est au cœur des projets du gouvernement Patrice Talon depuis quatre années. Ce jeudi 23 avril 2020, la ministre Véronique Tognifode Mewanou a fait le point des actions menées dans le secteur des Affaires sociales et de la Microfinance.

À son arrivée au pouvoir en avril 2016, le président Patrice Talon a décidé de faire du social autrement en menant des actions qui permettent aux populations de sortir de la précarité.

L’un des projets phares du Programme d’Actions du Gouvernement est l’Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH) qui englobe plusieurs volets à savoir : l’assurance-maladie, le crédit, la formation et l’assurance retraite.

Le volet assurance-maladie vise à offrir des soins de qualité et accessibles aux pauvres extrêmes et non extrêmes du Bénin. La phase pilote a été lancée dans les zones sanitaires Abomey-Calavi-So Ava, Dassa-Glazoué et Djougou-Ouaké-Corpago.

Selon la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance Véronique T. Mewanou, ces communes ont été choisies compte tenu de la zone géographique, la qualité du plateau technique et le taux de pauvreté des populations.

Plus de 100.000 bénéficiaires détenant les cartes biométriques ont accès aux soins de santé gratuitement. « Nous sommes toujours dans la phase pilote suivra une phase d’évaluation au mois de juin qui va nous permettre de réajuster s’il y a besoin et de nous diriger vers la phase de généralisation », a indiqué la ministre.

A l’en croire, de façon générale la population est très satisfaite et l’enquête d’identification pour la généralisation est déjà en cours.

En ce qui concerne le volet microcrédit, le gouvernement a opté pour la digitalisation. « Maintenant on est en train d’améliorer encore le système surtout par rapport au taux, pour que les femmes puissent davantage bénéficier de ces microcrédits », a annoncé la ministre Véronique T. Mewanou.

Le nouveau système sera relancé d’ici peu avec un décaissement de 10 milliards de FCFA pour 200.000 bénéficiaires à un taux de prêt de 4% contre 1 milliards de FCFA décaissé en 2019 pour 20.000 bénéficiaires avec un taux de 8,5%. Chaque année environ, 30.000 personnes bénéficient de formation en éducation financière.

Promotion de la micro finance

D’après la ministre des Affaires Sociales, au Bénin le taux de bancarisation est de 22,5%. « Quand on rajoute les services de microcrédits aux finances, on se rend compte qu’on s’en va à 68, 7%, ça veut dire que le taux de bancarisation élargie est vraiment maximal », explique Véronique T. Mewanou. Ça prouve poursuit-elle, l’intérêt de la microfinance pour améliorer l’accès des populations aux services de banque.

« Quand on prend dix personnes, on se rend compte qu’il n’y a que deux qui ont accès aux banques. Il faut aider les autres aussi et donc promouvoir la microfinance », ajoute la ministre des affaires sociales.

Avec, l’aide du ministère de l’Economie et des Finances, le milieu des systèmes financiers décentralisés a été assaini à travers la fermeture d’environ deux tiers de ces systèmes illégaux.

Selon les chiffres de l’INSAE, de 720 systèmes financiers décentralisés en 2016, le Bénin en compte 150 en 2019. Les capacités d’environ 25 responsables des systèmes financiers décentralisés sont renforcées chaque année.

La stratégie nationale de l’inclusion financière en cours de finalisation permettra également de pouvoir poser les bases des priorités sur les prochaines années.

Soutien aux couches vulnérables

Le gouvernement de Patrice Talon a mené plusieurs actions en faveur des couches vulnérables. S’agissant des personnes en situation de handicap, 2.600 enfants ont bénéficié de réadaptation. 500 personnes handicapées ont bénéficié d’appui en vivres et autres.

Durant ces dernières années, 90 apprentis des centres d’apprentissage et de formation professionnelle ont pu être libérés. Dans les centres pour les élèves aveugles, 400 apprenants sont encadrés avec de très bons résultats aux différents examens. Plus de 100 étudiants handicapés non boursiers sont appuyés chaque année. Les personnes âgées bénéficient aussi de consultations sanitaires (4000 personnes âgées) et d’interventions chirurgicales (600 personnes âgées).

Le ministère des Affaires Sociales a apporté son aide à une vingtaine de communautés victimes de sinistres (incendie, inondation et autres). D’après Véronique Mewanou, le ministère essaie de résoudre le problème relatif aux sinistres à travers des sensibilisations.

En décembre 2019, le ministère des Affaires Sociales a lancé la campagne de récupération des personnes malades mentales dans les rues de Cotonou. Une cinquantaine de personnes malades mentales ont été conduites dans les centres psychiatriques. Selon la ministre, la plupart de ces personnes se portent mieux. Il s’agira de voir comme les aider à se réinsérer dans la vie active. L’opération va s’étendre aux autres villes du Bénin.

Dans ses actions, le gouvernement a aussi mis en place le Système Intégré des données relatives à la famille, à la femme et l’enfant-Nouvelle génération (SIDOFFE-NG). Il s’agit d’une base de données en rapport avec une application Web qui permet la production et la diffusion de données fiables sur les actions menées à l’endroit des cibles de l’action sociale.

De nombreuses actions ont été également menées ces quatre dernières années dans le cadre de la protection et la promotion des droits de l’enfant ainsi que l’autonomisation financière des femmes.

24 avril 2020 par