Usurpation d’identité

Le nom et la photo de l’honorable Claudine A. PRUDENCIO sont utilisés pour des fins d’arnaque sur Facebook. Par un communiqué en date du vendredi 22 mai, la cellule de Communication de la présidente du parti UDBN donne l’alerte et invite les internautes à dénoncer les auteurs.

« Il nous a été donné de constater que des individus mal intentionnés créent de faux comptes Facebook au nom de l’Honorable Claudine Afiavi PRUDENCIO, Présidente du Parti UDBN, avec sa photo, et se permettent d’envoyer des invitations et autres messages d’arnaque sur les réseaux sociaux », informe la Cellule de Communication.

Selon le communiqué, l’Honorable Claudine A. PRUDENCIO n’est auteur d’aucune invitation à des internautes, d’aucune proposition de partenariat ou offre d’appuis. Il s’agit de « manœuvres de personnes mal intentionnées, certainement visant à ternir l’image » de la présidente de l’UDBN.

La Cellule de Communication invite les internautes à dénoncer les auteurs de ces actes.

« Nous prions quiconque reçoit de telles propositions sur Facebook et autres réseaux sociaux, non seulement de les rejeter mais aussi d’en dénoncer les auteurs. Les instances policières et judiciaires sont saisies aux fins d’engagement de procédures pour démasquer et décourager une fois pour toutes ces hors-la-loi », notifie la Cellule de Communication.

A. A. A .

24 mai 2020 par