Une usine de lampes et kits solaires ouverte à Porto-Novo

Lagazel, entreprise spécialisée dans la fabrication de lampes et kits solaires en Afrique installe une unité de production à Porto-Novo (Bénin).

Après le Burkina-Faso, le Bénin est le deuxième pays d’Afrique à accueillir Lagazel. L’entreprise spécialisée dans la fabrication de lampes et kits solaires en Afrique a ouvert une usine de production à Porto-Novo. C’est à travers une cérémonie inaugurale tenue, jeudi 07 octobre 2021, en présence du ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou, du Directeur Résident du Millénium Challenge Corporation, Christopher Broughton, représentant l’Ambassadeur des États-Unis près le Bénin, du Coordonnateur National du Millénium Challenge Account Bénin 2, Gabriel Degbegni et du maire de la commune de Porto-Novo Charlemagne Yankoty.

Lagazel France a mis en place l’unité de Porto-Novo construite sur un domaine de 1000 m² pour contribuer au développement économique et à la création d’emplois, selon Espérance Houessou, directeur général de Lagazel Bénin.

« Nous souhaitons que Lagazel Bénin produise en quantité et qualité notre gamme de produits solaires mais trouve aussi des partenaires convaincus de l’avantage de la fabrication locale pour demain associer nos savoir-faire et produire ici des réfrigérateurs, des lampadaires, foyers de cuisson…etc. Puisse Lagazel Bénin devenir un modèle de référence au-delà des frontières », a ajouté Arnaud Chabanne, directeur général de Lagazel France.

Le ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou a rassuré les responsables de Lagazel de son entière disponibilité à les accompagner dans le cadre du renforcement de leurs activités au profit des populations.

Marc MENSAH

8 octobre 2021 par