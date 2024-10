Une mission d’identification en cours pour le rapatriement des Béninois d’Algérie

Des migrants béninois en attente de rapatriement en Algérie pourront bientôt retourner au pays et retrouver leurs familles. Le gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères suit de près la situation. Une mission d’identification serait en cours.

Après la Guinée Equatoriale, des migrants béninois attendent d’être rapatriés d’Algérie depuis trois mois. D’un effectif estimé à 150 au moins selon nos sources, ils seraient tous inscrits au programme de retour volontaire de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Mais leur voyage au Bénin semble entravé par des formalités administratives relatives notamment au laisser-passer indispensable à leur rapatriement.

Ces migrants qui attendent d’être rapatriés doivent quitter l’Algérie au plus tard le 25 octobre. Selon leur collectif, ils courent un risque d’expulsion à cette date si rien n’est fait.

Du côté béninois, on s’affaire pour que ces citoyens retournent au pays. Une mission d’identification de migrants béninois serait en cours, et tous les Béninois qui attendent d’être rapatriés pourront retourner au pays au terme du processus.

F. A. A.

22 octobre 2024 par ,