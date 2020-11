Une loi pour Réglementer le secteur pharmaceutique et du médicament

A l’issue du conseil des ministres du mercredi 4 novembre 2020, une loi est prise pour encadrer le secteur pharmaceutique et du médicament.

Un projet de loi est transmis à l’Assemblée nationale pour examen et vote. La loi comporte les dispositions relatives aux activités liées au médicament et aux autres produits de santé, aux conditions d’exercice de la pharmacie, à la régulation du secteur pharmaceutique ainsi qu’aux sanctions applicables en cas de trafic de faux médicaments.

Le gouvernement entend réorganiser les activités pharmaceutiques en République du Bénin grâce à l’adoption du projet de loi. Selon l’état des lieux fait par le comité en charge des réformes du secteur de la pharmacie, de « graves dysfonctionnements » sont notés dans le sous-secteur pharmaceutique. La correction des dysfonctionnements nécessite la révision des textes législatifs et réglementaires existants, selon les recommandations du comité installé en 2018. « Aussi, est-il apparu pertinent de prendre une loi spécifique pour mieux encadrer la gestion du médicament et l’organisation des activités pharmaceutiques », a précisé le conseil des ministres.

M. M.

4 novembre 2020 par