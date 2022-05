Le Clergé convie la classe politique à des élections apaisées

En prélude aux législatives de 2023, le clergé béninois a organisé, ce vendredi 20 mai 2022, une journée de réflexion au Chant d’Oiseau de Cotonou.



« Législatives 2023 : des législatives libres, transparentes et apaisées », c’est sous ce thème que la Conférence Épiscopale du Bénin organise une journée de réflexion au Chant d’Oiseau de Cotonou. La séance réunit les leaders politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition. Il y a également les acteurs de la société civile, présidents des institutions de la République, chefs traditionnels et autres.



Le père Nathanaël Soédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques du Bénin a animé la conférence inaugurale sur la conversion et refondation politique, avenir de la démocratie participative et du développement intégral au Bénin. Selon le programme, il est prévu trois panels (bilan des législatives à l’ère du Renouveau démocratique ; rôles et responsabilités des partis politiques pour des législatives libres transparentes et apaisées et rôles et responsabilités de la Cour constitutionnelle, de la CENA et de la HAAC pour les législatives libres, transparentes et apaisées).



En session ordinaire de l’année pastorale 2021-2022, du 17 au 19 mai 2022, les Évêques du Bénin ont invité les « acteurs politiques, les institutions de la République impliquées de diverses manières dans l’organisation du scrutin, et tous les hommes et femmes de bonne volonté à mettre l’intérêt suprême de la nation au-dessus de tout, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir des élections libres, transparentes, réellement inclusives et apaisées ».

A.Ayosso

