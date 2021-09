Une fillette de 5 ans décède par asphyxie

Un garçon de 3 ans et une fillette de 5 ans sont tombés dans une fosse remplie d’eau à Taïti, arrondissement de Gamia, dans la commune de Bembéréké.

Bouba Binta, une fillette de 5 ans et le garçon Alou Sidikou âgé de 03 ans jouaient, vendredi 17 septembre 2021, au bord d’une fosse située à une vingtaine de mètres de leur concession. Ils sont tombés dans la fosse vers 14 h, selon les témoignages.

Les deux enfants ont été repêchés quelques minutes plus tard par les voisins.

La fillette n’a pas survécu. Selon les premières constations, elle est morte par asphyxie.

Les agents de police du commissariat d’arrondissement de Gamia et une équipe de médecins se sont dépêchés sur les lieux.

Le garçon a été conduit d’urgence à l’hôpital pour les soins.

Le corps sans vie de la fillette a été remis à ses parents sur instruction du Procureur.

