Une fille survit après une chute de 15 m dans une fosse

Une jeune fille a été sauvée à Dodomey, dans l’arrondissement d’Allada ce samedi 30 mai 2020, après une chute dans des fosses septiques en construction de près de 15 mètres de profondeur.

Selon les faits rapportés par l’Agence Presse Bénin, « la victime cherchait un raccourci en prenant comme repère la maison inachevée dans laquelle se trouve le WC refermé avec du bois de coffrage et des claies pourries ».

En traversant la fosse, la jeune fille a perdu l’équilibre et s’est retrouvée à l’intérieur.

Elle s’en est sortie avec une fracture à la cheville et quelques égratignures grâce à l’intervention des éléments du centre de secours pompier d’Allada.

A.A.A

1er juin 2020 par