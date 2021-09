Une fille de 16 ans enceinte après le viol par son père

Un père de famille a été déposé en prison, mardi 07 septembre 2021, pour viol sur sa fille mineure à Abomey-Calavi. Le petit ami de la victime enceinte de trois mois est également en détention.

Le père et le petit ami d’une fille de 16 ans ont été présentés, mardi 07 septembre 2021, au Procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi. Les deux prévenus ont été déposés en prison à l’issue de leur présentation.

Le père est accusé d’avoir violé et mis enceinte sa fille de 16 ans.

Selon les faits, la fille est en apprentissage auprès de son père, un maître couturier, qui a divorcé d’avec sa femme. La fille est censée retourner chez sa mère à la fin de chaque journée de formation. Mais sous prétexte d’avoir des commandes à livrer, son géniteur commence à garder la fille jusqu’au jour où celle-ci décide de ne plus poursuivre la formation. Ne sachant pas que la fille évitait les attouchements de son père, la mère de famille l’obligea à reprendre la formation.

La fille avoue à son petit ami que son père entretenait des relations sexuelles non protégées avec elle.

La fille tombe enceinte et annonce la nouvelle à son père. Le papa demanda à sa fille de désigner son petit ami comme l’auteur de la grossesse. Prise de panique et ayant toujours eu des rapports protégés avec son ami, la fille informe sa mère.

Cette dernière saisit la police. Le géniteur et le petit ami de la fille sont convoqués. Au commissariat, le petit ami reconnaît avoir eu des rapports sexuels protégés avec la fille dont le dernier remonte à mai 2021. Il précise que sa dulcinée l’a informé en août 2021 qu’elle était enceinte de son père. Le papa a demandé à sa fille de garder leur secret et qu’il ira chercher de l’argent pour régler l’affaire.

Le père présumé violeur a nié les faits à l’interrogatoire. Pour cacher son acte incestueux, il déclare être impuissant depuis un an.

En attendant l’examen des faits de viol sur mineure par le juge, le père de la fille de 16 ans a été déposé en prison.

Son copain est aussi mis sous mandat de dépôt.

Les faits se sont produits à Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi.

M. M.

8 septembre 2021 par