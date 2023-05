Une femme poursuivie pour coups et blessures sur son mari

Le tribunal d’Abomey-Calavi a examiné, vendredi 19 mai 2023, un dossier de violences conjugales et de confiscation de biens impliquant une femme.

Un homme accuse sa femme âgée de 42 ans de l’avoir empêché d’avoir accès à sa maison, sa voiture et documents administratifs. Cela dure depuis 18 mois.

La femme l’aurait attaqué aux testicules au cours d’une bagarre. Ce qui empêcherait l’homme de s’asseoir pendant plus d’une heure.

Poursuivie sans mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires, la femme n’a pas reconnu les faits mis à sa charge à l’audience du vendredi 19 mai 2023.

Le juge du Tribunal d’Abomey-Calavi a renvoyé le dossier au 16 juin 2023 pour les réquisitions et plaidoiries.

