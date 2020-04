Une église évangélique officie clandestinement à Igolo

Le responsable de l’église ‘’La montagne du feu et des miracles’’ communément appelée « Fire », face de la gare routière d’Igolo n’a pas voulu se conformer aux recommandations des autorités béninoises en cette période critique de la pandémie du Coronavirus, où d’importantes mesures ont été prises pour éviter la propagation de la maladie.

Malgré la mesure portant interdiction des messes et divers cultes, prise de concert avec toutes les confessions religieuses, le responsable de cette église a délocalisé sa paroisse au quartier Isori à Igolo, dans la commune d’fangni. Il célèbre la messe dans le domicile d’une de ses fidèles appelée « Maman Délé ».

Selon les informations rapportées par l’ABP, l’église en question a une de ses branches au Nigéria, et des fidèles nigérians migrent vers le Bénin pour participer aux séances de prières qui se tiennent clandestinement dans le domicile de « Maman Délé ».

Le nouveau site de l’église selon la même source, est à trois cent mètres environ de l’axe Igolo - Frontière du Nigéria, en face de la gare routière dans une dépression.

Le Nigéria étant affecté par la pandémie du Covid-19, l’entrée des fidèles de cette église au Bénin est un facteur favorable à la propagation du Coronavirus dans le pays.

F. Aubin AHEHEHINNOU

3 avril 2020 par