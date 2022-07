Une dizaine de personnes arrêtées pour collecte illégale

Les promoteurs d’une structure de collecte de fonds sise à Agla, Cotonou, ont été interpellés par la Brigade Economique et Financière (BEF) le weekend dernier.

Les complices d’une structure ont été interpellés pour exercice d’activité illégale de collecte de fonds.

Des informations parvenues à la Brigade Economique et Financière (BEF), la structure promet des gains aux populations moyennant des frais d’adhésions. Convoqué à la police, le promoteur de la structure ne s’est jamais présenté au commissariat.

Le weekend écoulé, la BEF a arrêté et placé en garde-à-vue une dizaine de personnes impliquées dans l’affaire.

Une enquête a été ouverte.

M. M.

25 juillet 2022