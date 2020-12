Une délégation suisse chez Louis Vlavonou

Le président de l’Assemblée nationale a reçu ce mercredi 16 décembre 2020 à son cabinet au Palais des Gouverneurs, une délégation suisse conduite par Jean-Daniel Biéler, ancien ambassadeur et conseiller spécial de la Division Sécurité Humaine au Département Fédéral des Affaires étrangères de la Suisse.

Jean-Daniel Biéler a rendu une visite de courtoisie au président de l’Assemblée nationale. « Je représente le Gouvernement Suisse ici pour une visite de courtoisie auprès du Président de l’Assemblée nationale du Bénin. Je suis en mission avec une délégation qui est dirigée par un représentant du ministère Suisse des Affaires étrangères. Dans la délégation se trouve également une personne qui vient d’un Centre de sécurité basé à Genève qu’on appelle le DCAF », a confié l’ancien ambassadeur à sa sortie d’audience.

Selon le diplomate suisse, cette mission couvre aussi le Centre d’études stratégies du Sénégal. « Nous avons également avec nous un expert ivoirien qui s’appelle M. Kouamé et qui est responsable régional du projet que nous menons ici. Pour le Bénin, c’est le Général Célestin Guidimey qui dirige notre parcours (…) », a-t-il précisé.

La délégation suisse et le président Louis Vlavonou ont discuté essentiellement des questions relatives à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

« Il a été question de comment prévenir ces deux phénomènes qui commencent par prendre des proportions inquiétantes de nos jours. (...) Nous avons donc discuté avec le Président Louis G. Vlavonou sur comment est-ce que lui, en sa qualité de représentant des élus du peuple, perçoit le besoin des populations de comprendre ce qui se passe avec l’extrémisme violent et quelles sont les réflexions et les actions qui sont menées pour vaincre ces deux fléaux », a souligné l’ancien ambassadeur Jean-Daniel Biéler.

