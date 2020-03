Une déchetterie pour traiter les déchets biomédicaux

Le Bénin dispose désormais d’une déchetterie. C’est l’œuvre de la Plateforme du secteur sanitaire privé (PSSP).

Avec la mise en service de cette déchetterie, les compresses, aiguilles, lames, seringues et autres déchets des laboratoires pourront être mieux traités qu’auparavant grâce à une machine semblable à un container maritime qui tourne sans faire beaucoup de bruit.

Selon le vendeur, Hervé Berzold, la déchetterie mise en service permet de « mettre les déchets hospitaliers contaminés et infectés dans la machine, de les broyer, de réduire leur volume, de neutraliser l’infection qu’ils contiennent et d’en faire, à la sortie, un produit valorisable énergétiquement ».

Réaffirmant les performances de la machine, Dr Lucien Dossou Gbété, président de la Plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin a souligné qu’il ne s’agit pas d’une incinération. « Cela n’a rien à voir », a-t-il précisé indiquant qu’ils ont fait le tour de la machine sans être renvoyés par « une chaleur importante » qui repousse.

A en croire le président de la Plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, les déchets qui sont sortis de la machine n’ont « rien de carbonisés ».

Comme lui, toutes les personnes présentes lors de la cérémonie d’inauguration qualifient le projet de « gestion innovante », étant donné qu’il ne s’agit pas d’une destruction par incinération.

Selon le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, présent à la cérémonie d’inauguration, il s’agit d’un pas significatif, d’une belle riposte pour la gestion des déchets médicaux.

La déchetterie est dotée d’une capacité de traitement de 200 kg de déchets biomédicaux par heure. Une quantité que la méthode par incinération met une demi-journée pour réaliser.

Au regard du caractère innovant de l’infrastructure, l’État a décidé d’exonérer les taxes de douane.

Quatre départements sur les douze que compte le Bénin pourront bénéficier des avantages de ce premier centre de traitement.

Selon le Dr Dossou Gbété, le projet sera bientôt étendu aux autres départements.

F. A. A.

