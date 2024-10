Une dame jugée pour avoir reçu un transfert MoMo d’un téléphone volé

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a auditionné une jeune femme ce mardi 29 octobre 2024. Elle est poursuivie dans un dossier de cambriolage.

Pour avoir reçu un transfert Mobile Money (MoMo) d’un téléphone volé au cours d’un cambriolage, une jeune dame a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt. Son procès a lieu ce mardi 29 octobre 2024, au tribunal de première instance de Cotonou.

A la barre, la victime déclare avoir été cambriolée. Les malfrats ayant fait irruption dans son domicile avaient emporté plusieurs objets dont des téléphones portables, des ordinateurs, et une importante somme d’argent. L’enquête ouverte selon ses déclarations, n’a permis d’appréhender les auteurs du cambriolage. Mais une transaction MoMo a été repérée au niveau d’un opérateur GSM avec l’un des portables volés. Ce qui a permis d’interpeller l’accusée. Le montant des objets volés et de la somme d’argent selon la victime, est estimé à environ 02 millions de francs CFA.

A son tour, l’accusée affirme avoir reçu le transfert en cause de son frère. Mais toute tentative pour entrer en contact avec celui est restée vaine.

Après les débats, le dossier a été renvoyé au 26 novembre 2024.

F. A. A.

