Une commission pour désigner les candidats FCBE

Le choix des candidats au poste de président et de vice-président à l’élection présidentielle de 2021 au Bénin ne se fera pas de façon hasardeuse au sein des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). C’est une commission qui sera chargée de l’étude des dossiers de ceux qui voudront briguer la magistrature suprême dans la formation politique de l’opposition.

Le secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Hounkpè, au terme d’une réunion du bureau politique élargi ce jeudi 15 octobre 2020 à Cotonou a annoncé la nouvelle à travers un communiqué. Selon ce communiqué, les FCBE n’ont pas encore désigné leurs candidats à la présidentielle de 2021. Le choix des candidats se fera par une commission qui sera bientôt installée, a confié le secrétaire exécutif national.

Cette commission, rassure-t-il, accomplira sa mission dans la transparence totale et à la satisfaction de tous en vue de la cohésion au sein du parti.

Suivant les dispositions du nouveau Code électoral, les candidats à la prochaine élection présidentielle au Bénin devront requérir la caution de 16 députés et/ou maires.

Exclues des législatives de 2019, les FCBE au terme des dernières élections communales et municipales n’ont pu obtenir que 06 maires sur les 77 que compte le Bénin. Ils devront négocier avec le Bloc Républicain (BR) ou l’Union Progressiste (UP), deux partis de la mouvance présidentielle, afin d’obtenir le quota requis.

F. A. A.

17 octobre 2020 par