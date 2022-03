Une centaine de motos arraisonnées à Djougou

Une opération de répression pour défaut de casque a permis d’arraisonner plus d’une centaine de motos, lundi 21 mars 2022, à Djougou dans le département de la Donga.

10.000 FCFA à payer au trésor public pour la contravention liée au défaut de casque et des frais de fourrière à déterminer selon le nombre de jours de garde de la moto au commissariat. C’est ce que doivent débourser plus d’une centaine de propriétaires de motos de la ville de Djougou. Leurs engins ont été arraisonnées, lundi 21 mars 2022, lors d’une opération de contrôle du port de casque organisée par le commissariat central de Djougou. L’opération fait suite à une campagne de sensibilisation sur le port de casque menée sur les grands axes de la ville de Djougou.

