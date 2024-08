Une campagne de dépistage gratuit de la cataracte débute le 5 septembre

L’Hôpital de Zone de Bassila accueille du 5 au 12 septembre 2024, une campagne de dépistage et de traitement gratuits de la cataracte. C’est une action de la Fondation Claudine Talon.

Bonne nouvelle pour les personnes adultes souffrant de problèmes de yeux et en particulier de la cataracte (aveugle ou borgne). La Fondation Claudine Talon annonce une campagne de dépistage et de traitement gratuits de la cataracte à l’Hôpital de Zone de Bassila. Elle est prévue pour les 5, 6 et 7 septembre 2024.

Les personnes ayant une cataracte confirmée seront prises en charge gratuitement du 9 au 12 septembre informe la Fondation Claudine Talon.

Les campagnes gratuites de dépistage et d’opération de la cataracte sont organisées chaque année dans divers départements par le Ministère de la Santé et la société ARISE IIP et la Fondation Claudine Talon en collaboration avec des médecins internationaux.

A.A.A

28 août 2024