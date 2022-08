Une boutique cassée au stade GMK condamnée à verser 4,5 millions F

Les commerces et boutiques ceinturant le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou ont tous été libérés dès le 1er avril 2022 et démolis dans le cadre de l’exécution du projet de construction de pôle commercial. Mais le locataire de l’une de ces boutiques est rattrapé par des loyers impayés à son ex bailleur.

Martin A., l’ex propriétaire de boutiques ceinturant le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) a poursuivi son ex-locataire devant la justice pour obtenir le paiement de trente-neuf (39) mois de loyers impayés soit un loyer mensuel de 120.000 F pour deux boutiques louées. Il réclame également la restitution des portes, fenêtres, brasseurs, fils électriques, WC, lavabos et miroir qui seraient emportés par le locataire lors de la libération des lieux.

Pierrette B., l’ex locataire reconnaît devoir des loyers mais pas le nombre de mois réclamés par son ex propriétaire. Elle se trouve débitrice de la somme d’un million trois cent quinze mille (1.315.000) FCFA. Des impayés que Pierrette justifie par le fait du propriétaire qui a cédé ses droits à un sous-bailleur en janvier 2022. Elle dit s’être retrouvée dans une situation où elle ne sait à qui (cédant ou cessionnaire) payer les loyers.

Pierrette confie avoir libéré les deux boutiques louées depuis le 1er avril 2022 à la suite d’un préavis de libérer au plus tard le 31 mars 2022 reçu de l’Office de Gestion des Stades du Bénin (OGSB) en raison du projet de construction de Pôle Commercial de ceinturage du Stade de l’amitié GMK.

Au motif que Pierrette B. n’a pas honoré ses engagements contractuels, le tribunal l’a condamnée à payer quatre millions cinq cent soixante mille (4.560.000) FCFA au titre des loyers échus et impayés de février 2019 à fin mars 2022. Selon le jugement rendu le 28 juillet 2022, l’ex locataire de deux boutiques parmi celles démolies au stade GMK, doit restituer à son ex propriétaire les biens matériels emportés des lieux loués.

