Une Nigériane écope 14 mois de prison

Une ressortissante du Nigéria vivant au Bénin a été condamnée à 14 mois de prison ferme pour « coups et blessure » sur sa compatriote.

Une femme nigériane a blessé sa compatriote à l’aide d’un couteau lors d’une violente bagarre.

Arrêtée et placée en détention depuis décembre 2023 à la suite d’une plainte de la victime, la prévenue a comparu à nouveau, ce mardi 09 avril 2024 devant le Tribunal de première instance de Cotonou.

La victime a une plaie béante et présente des séquelles. Elle demande la condamnation de sa compatriote nigériane pour ‘’coups et blessure’’ et le paiement d’une somme de deux millions quatre cent quarante-sept (2.000.447) FCFA pour couvrir les dépenses de santé effectuées et restant à faire.

Le Ministère public, dans ses réquisitions, a demandé une « sanction proportionnée » et la condamnation de la prévenue à trente-six mois de prison ferme plus une amende de cinq cent mille francs à payer à la victime.

La défense a imploré la clémence du Tribunal et demande de condamner la prévenue tout au moins au temps qu’elle a déjà passé en détention.

La prévenue aurait suffisamment apprise pendant les 5 mois. Le juge a condamné le prévenu à 14 mois de prison ferme et au paiement de la somme d’un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA à la victime.

La victime et la prévenue sont toute deux des ressortissantes du Nigéria vivant au Bénin.

