Une Française condamnée à 250.000 F d’amende

Le Tribunal de première instance de Cotonou a condamné, mardi 12 janvier 2021, dame A. D. une ressortissante française qui a présenté un certificat négatif de test Covid-19 alors qu’elle était porteuse du virus. Interpellée le 14 décembre 2020 à l’aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou suite à une dénonciation, dame A. D. a été testée positive au coronavirus. Elle est mise en quarantaine et placée sous convocation. Poursuivie pour « faux et usage de faux certificat médical », elle a reconnu les faits et demandé la clémence à l’audience.

Le tribunal a condamné dame A. D. à 10 mois de prison avec sursis et au paiement d’une amende de 250 000 francs CFA.

M. M.

14 janvier 2021 par