Un vieux reportage utilisé à des fins de désinformation par le Niger

Thomas Dietrich, l’auteur d’un reportage utilisé par la télévision publique nigérienne pour prétendre qu’il y aurait une base militaire française secrète au Bénin, dénonce la désinformation.

‘’ll n’y a pas de base militaire secrète’’ au nord du Bénin, martèle l’auteur d’un reportage réalisé en janvier 2023 et qui est actuellement utilisé par la télévision publique nigérienne.

Thomas Dietrich indique dans une vidéo de ‘’désintox’’ qu’il s’est rendu en janvier 2023 à Kandi pour un reportage sur le rôle des militaires français dans cette zone du nord du Bénin en proie aux incursions djihadistes. « Déjà il n’y a pas de base militaire secrète, il y avait un cantonnement de militaires français qui étaient à peu près au nombre de quatre-vingts qui étaient casernes dans un camp militaire de l’armée béninoise qui trouvait au centre-ville de conduite, donc plutôt à la vue et au sud de tous », a-t-il expliqué.

« J’ai eu la surprise de découvrir que ce reportage que j’avais réalisé il y a plus d’un an est actuellement utilisé par la télévision publique nigérienne pour prétendre qu’il y aurait une base militaire française secrète au Bénin et qui servirait à déstabiliser le pays voisin qui est le Niger », a ajouté Thomas Dietrich.

A en croire l’auteur du reportage, le climat de tension entre le Niger et le Bénin expliquerait le fait qu’un vieux reportage soit « tronqué, détourné » et « dont on a pris certains extraits et qui viserait à montrer qu’il y aurait une base militaire française au Bénin ».

A titre de preuve, Thomas Dietrich indique que son reportage date de janvier 2023, soit six mois avant le putsch contre Mohamed Bazoum. « Les militaires français présents à Kandi n’avaient donc pas pour objectif de déstabiliser le pouvoir nigérien, à l’époque très francophile. Les soldats hexagonaux sont de plus partis de Kandi en février 2023, quelques semaines après mon reportage », a-t-il ajouté.

« Là où les autorités béninoises et françaises ont probablement menti, c’est sur le rôle de ces militaires sur place. Officiellement, on a fait croire que ce n’étaient que de simples instructeurs. En réalité, les soldats français ont également fait de l’opérationnel contre les djihadistes, main dans la main avec l’armée locale. Et ça c’est problématique, car les opinions publiques devaient en être informées », a clarifié l’auteur du reportage utilisé à des fins de désinformation sur la télévision nigérienne.

