Le voleur au domicile du ministre togolais n’est pas Béninois

Une affaire de vol de 400 millions FCFA au domicile du ministre d’Etat togolais chargé de l’Urbanisme et de la Réforme Foncière, Kodzo Adédzé, impliquerait un jeune béninois. Il s’agit en réalité du gardien de nationalité togolaise du ministre.

Le présumé voleur Kodjo. A., libéré de prison le 3 novembre 2023, dans l’affaire de vol de 400 millions FCFA au domicile du ministre d’Etat togolais chargé de l’Urbanisme et de la Réforme Foncière Kodzo Adédzé, n’est pas de nationalité béninoise.

Kodjo A. est de nationalité togolaise et est gardien au domicile du ministre. Il a été arrêté et gardé au poste de gendarmerie de Kovié (Togo) à la suite d’une plainte de son employeur.

L’interpellation du présumé voleur fait suite aux nombreuses dépenses suspectes qu’il aurait effectué notamment pour l’achat de plusieurs motocyclettes et tricycles.

Selon les faits, le ministre d’Etat chargé de l’Urbanisme et de la Réforme Foncière, Kodzo Adédzé a constaté des disparitions des fonds à son domicile de Kovié et a fait changer toutes les serrures des portes.

Les nouvelles clés ont été confiées au gardien sauf celle de la pièce où étaient entreposés des cartons de billets de banque. Mais les vols ont continué de plus belle. Environ 400 millions ont été volés au domicile du ministre.

Selon les aveux du gardien Kodjo A., principal suspect, c’est lui qui a fait appel à trois de ses amis pour défoncer la porte de la pièce. Ceux-ci ont subtilisé les fonds rangés dans des cartons de pâtes alimentaires.

Les deux complices du gardien ont été arrêtés.

Le troisième du nom de Tazo est introuvable pour l’heure.

La perquisition effectuée a permis de saisir 11 millions FCFA au domicile du principal suspect et 30 millions FCFA auprès des deux autres complices.

Les prévenus ont acquis des voitures de luxe, des camions bennes et engagé plusieurs chantiers de construction. Certains de ces biens ont été déjà saisis.

Des bijoux de valeur auraient été également dérobés par les prévenus, selon une publication Facebook du journaliste togolais Ferdinand Ayité.

M. M.

6 novembre 2023 par