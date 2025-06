L’ex député Octave Houdégbé n’est pas décédé !

Octave Cossi Houdégbé, ex député et promoteur de l’université Houdégbé n’est pas passé de vie à trépas !

L’ex député à la 8è législature serait décédé, lundi 09 juin 2025, à l’hôpital de zone de Ouidah à l’âge de 80 ans. Cette information est fausse. C’est plutôt son grand-frère Boniface Houdégbé qui est décédé.

Octave Cossi Houdégbé est le promoteur de ‘’Houdegbe North Americain University Benin’’. Il est titulaire d’un Ph.D en Economie du développement de l’Université de New Hampshire et d’un Master à l’Institute of Natural Resources Economics.

Il a été chargé de mission du Président de la République centrafricaine et Secrétaire d’Etat du Président de la République en relation avec le Haut-Commissariat du Plan.

