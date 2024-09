La cabale contre le Consul du Bénin à Malabo mise à nu

Après le démenti officiel du Consul honoraire du Bénin à Malabo, suite à une vidéo montrant une manifestation de Béninois en Guinée Equatoriale il y a quelques jours, le Collectif des têtes pensantes et sages de Béninois à Malabo au terme d’une rencontre ce vendredi 06 septembre 2024, a apporté des démentis portants sur trois principaux points.

Prise en otage supposée de la communauté béninoise et obligation d’aller aux élections communautaires avec la carte consulaire

Par rapport à cette première accusation, le Collectif rappelle que l´incapacité d´organiser les élections communautaires par les diverses commissions mises en place et le bureau des responsables sortants de la communauté, en collaboration avec les coalitions en lice, a amené ces dirigeants en accord avec les coalitions à demander l´aide du Consulat afin qu´il les soutienne pour l’organisation desdites élections. A cet effet, plusieurs propositions ont été faites pendant des réunions en présence des membres des vingt associations affiliées à la Communauté des Béninois Résident en Guinée-Équatoriale (COBERGE). L’utilisation de la carte consulaire, du Passeport et de la carte communautaire en cours de validité ou non, avait été évoquée. Mais finalement, l’utilisation de la carte consulaire a été retenue, au regard de son importance pour un béninois qui réside sur un territoire autre que le Bénin, et la réduction des frais d’établissement accordée par le consul.

Selon le collectif, lors des précédentes élections, l’une des coalitions ayant constaté la carte consulaire retenue et applaudie par tous ne la favorise pas, aurait profité de l´occasion pour dissuader et saboter l’organisation des élections, le 10 Décembre 2023. Ce qui a provoqué des dégâts dont entre autres, la destruction des urnes et des bulletins de vote dans l’enceinte du consulat ; des menaces et agressions verbales envers la personne du consul, avec des tentatives de prise en otage le consul ; etc. Dans l’optique de baisser les tensions et ramener la paix, le consulat selon le communiqué du collectif, a initié avec les diverses associations affiliées à l’association faîtière de la communauté, la mise sur pieds d’un bureau de transition où tout le monde a été invité. « L’une des coalitions organisa en son sein, son propre bureau communautaire, en menant des actions de division de la communautaire béninoise à Malabo », a dénoncé le collectif relevant par ailleurs que « la majeure partie de ceux qui organisent ces troubles et pagailles, est issue d’une association et certains individus de trois autres associations affiliées à la COBERGE ». Les auteurs de troubles se verraient « priver certains acquis et privilèges » qu’ils avaient lors du règne de l’ancien consul honoraire ; privilèges liés entre autres, à l’opportunité de faire rentrer en Guinée-Équatoriale, des enfants mineurs, servant comme domestiques et employés dans les marchés de Malabo ; la transformation du consulat en mosquée ; la transformation du consulat en résidence à une catégorie de nouveaux venus ; et le soutien du “faux”, contre vents et marée.

Du point de vue du coût d’édition des documents

Sur le sujet, le collectif note une « nette amélioration de la qualité et des innovations, dans l’élaboration des divers documents délivrés par le consulat du Bénin à Malabo ». Seul le consulat, au vu des reformes et modernisations opérées, peut justifier les coûts, que les Béninois vivants à Malabo estiment « accessibles ».

Maltraitance supposée de compatriotes

Pour ce qui concerne les accusations de maltraitance des compatriotes dont le Consul fait l’objet, il s’agit selon le collectif, de vaines cabales. « Aucune preuve depuis la prise de service du consul jusqu’à ce jour. Au contraire, le consul n’a jamais cessé de ramener à l’ordre à travers conseils et sensibilisations, les compatriotes aux bonnes conduites et au respect des normes de conduites établies dans notre pays d’accueil et le consulat », a-t-il témoigné. Selon le Collectif des têtes pensantes et sages de Béninois à Malabo, c’est plutôt certains citoyens dont les motivations ne sont pas connues, qui ne cessent de « terroriser et saper psychologiquement, la quiétude et le moral de la grande majorité des compatriotes, de l’entourage du consul et du consul lui-même ». Il n’a pas manqué de saluer les démarches menées par le consul pour ramener la paix au sein de la communauté de Béninois vivant à Malabo.

F. A. A.

7 septembre 2024 par ,