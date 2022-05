Attention il n’y a pas mort d’homme

Une vidéo montrant un homme qui gît par terre avec une foule mécontente proférant des menaces à l’endroit d’un policier fait le tour des réseaux sociaux depuis le vendredi, faisant croire qu’un policier aurait asséné des coups de matraque à un motocycliste qui a trouvé la mort sur le champ. Mais en réalité il n’y a pas eu mort d’homme.

L’incident s’est passé le vendredi 06 Mai 2022 au carrefour Djeffa dans la commune de Sèmè Kpodji.

La vidéo montre un homme sans mouvement, qui gît dans un bain de sang. Autour de la victime, une foule surexcitée, mécontente qui profère des propos désobligeants à l’endroit de l’officier de l’ordre. « Il ne partira pas..., il n’ira nulle part.... tu as tué quelqu’un... », raconte en "goun" (une dialecte du sud du Bénin) un homme qui est très déterminé pour défendre la cause de la victime.

Même face au policier maladroit, téléphone à l’oreille qui essaie de lui interdire de filmer l’incident, l’homme est innarêtable, « Je dois filmer, je dois filmer ça là, je dois filmer et te filmer aussi.... », réplique l’usager témoin de l’incident.

Mais en réalité, plus de peur que de mal. La victime n’était pas morte. Grâce à la spontanéité de nos confrères de la radio Capp Fm nous avons suivi les explications de la victime qui après les soins a retrouvé ses sens avant de s’expliquer.

Selon les explications de la victime, du nom de Cyriaque O.Oluwa.O, ce dernier reconnait avoir abandonné la piste cyclable qu’il devait emprunter pour aborder la chaussée destinée aux véhicules à 4 roues. Il justifie son acte par le fait que la piste était encombrée par un tricycle qui rendait la circulation difficile à ce niveau. Plusieurs cycliste prenaient alors la chaussée.

« Je n’étais pas le seul mais arrivé à mon tour au niveau du policier le temps de dire autorité, il m’a asséné un coup de matraque sur le nez et je suis tombé. C’est après la réaction de la population que j’ai été transporté à l’hôpital où la parti blessée à reçu des sutures et je suis rentré pour le reste des soins », a expliqué la victime au micro de nos confrères de Capp FM.

D’autres témoins qui ont relaté l’incident sur les réseaux sociaux ont expliqué que ce sont les forces de l’ordre qui ont rapidement transporté la victime sur le trottoir et ont appelé les services de secours.

L’incident qui s’est déroulé vendredi 06 Mai 2022 a fait rapidement le tour des réseaux sociaux faisant état d’une bavure policière attribuée à policier du commissariat d’Ekpè.

La réalité prouve qu’aucune perte en vie humaine n’avait été enregistrée, et il ne s’agissait pas non plus d’un coup de crosse d’arme.

Aux dernières nouvelles, la victime nommée, mécanicien auto de profession et demeurant à Ekpè s’était rendu lui-même au commissariat pour récupérer sa moto après ses premiers soins.

M. H.

