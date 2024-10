Attention ! Cet article date de 2012

Il circule depuis ce matin dans les réseaux sociaux, une capture d’écran du titre d’un ancien article de 24 Heures au Bénin, datant de 2012 au sujet de Madame Christelle Houdonougbo.

Cette capture d’écran qui est abondamment partagée dans les groupes whatsapp depuis ce matin, est le titre d’un article publié en décembre 2012.

Pour des raisons que l’équipe de 24 Heures au Bénin ignore, les auteurs de la manipulation profite de la révocation de la directrice de l’administration du parti UP-R pour relayer une information vieille de plus de dix ans. Pour s’en rendre compte, une simple recherche avec le titre « Christelle-Houndonougbo-mise-sous-mandat-de-depot » dans un moteur de recherche permet de retrouver l’article d’origine que les auteurs de la manipulation ont sorti de son contexte. Pour tromper l’opinion publique, les auteurs de cette intoxication ont pris soin de ne laisser apparaître la date exacte de la publication et ce sont contentés uniquement du titre.

Conclusion : Cette publication n’est plus d’actualité et est totalement sortie de son contexte.

LA REDACTION

