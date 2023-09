Un salon de coiffure consumé à Abomey

A Dokpa, un quartier d’Abomey dans le département du Zou, un salon de coiffure a été consumé en début de semaine. Pas de blessés ni de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels d’après nos sources, sont énormes.

Incendie à Abomey. Un salon de coiffure situé au quartier Dokpa a été consumé par les flammes. Des outils de travail de la patronne (séchoirs, mèches, téléphones portables, et autres) et une importante somme d’argent auraient consumés.

Il n’y a pas eu de blessés ni de perte en vie humaine.

Les causes de cet incendie ravageur restent à déterminer.

