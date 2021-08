Un réseau de voleurs démantelé à Toviklin

Les éléments de la police républicaine ont interpellé trois présumés malfrats à Toviklin, département du Couffo suite à un vol, jeudi 29 juillet 2021, dans la dépression de Dandoumè.

Une équipe conjointe des commissariats de Houédogli, de Toviklin et de Djakotomey s’est rendue dans les hameaux Kpatchaoué et Gamèfodé dans l’arrondissement de Houegamey (Djakotomey) suite à un vol de moto. Le jeudi 29 juillet 2021, des présumés malfrats ont agressé et emporté la moto d’une victime dans la dépression de Dandoumè.

L’opération menée par la police a permis d’interpeller trois suspects pour vol, recel et association de malfaiteurs. Cinq (05) motos d’origines douteuses dont la moto Sanya de type 125-8 volée au cours d’un braquage et autres objets ont été saisis lors de la perquisition au domicile des présumés malfrats.

A.A.A

5 août 2021 par