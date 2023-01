Un réseau de cambrioleurs démantelé, 15 malfrats arrêtés

15 présumés malfrats ont été arrêtés par les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Cotonou. Leur interpellation fait suite à un cambriolage au cours duquel 9 millions de francs CFA et plusieurs autres objets de valeurs ont été volés dans la nuit du 09 au 10 janvier 2023.

Saisi d’un cas de cambriolage, le commissariat du 6e arrondissement de Cotonou a ouvert une enquête qui a conduit à l’interpellation de 15 personnes. La perquisition effectuée aux domiciles des mis en cause dans les quartiers Sainte Cécile, Védoko, et Agla (Cotonou), et à Godomey, Tankpè, et Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi a permis de découvrir et de saisir une somme de 5.315.000 CFA, 04 motocyclettes, 50 téléphones portables de diverses marques, 04 colliers, un bracelet en or, 04 iphones 13 pro max, 02 routeurs wifi, et 06 ordinateurs portables.

Un passeport emporté lors d’un braquage dans la nuit du 08 au 09 janvier 2023 à Tokan dans la commune d’Abomey-Calavi, a été retrouvé chez l’un des mis en cause lors de la perquisition.

Lors du cambriolage à Cotonou, les malfrats avaient emporté une somme de 9 millions de francs CFA, 04 iphones 13 pro Max, 02 passeports, 01 collier et 04 montres en or.

Les objets ainsi retrouvés ne laissent plus de doute sur les personnes interpellées. On dénombre parmi elles, deux femmes. Ils seront bientôt présentés au procureur de la République.

F. A. A.

23 janvier 2023 par ,